Депутаты пересмотрят не покрывающей роста цен индексацию пособий

Размер индексации социальных выплат ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми в 2019 году может быть изменен, сообщает URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева.

"По действующему законодательству пособия индексируются по инфляции предыдущего года. Возможно, этого недостаточно и необходимо изменение законодательства. Мы будем этот вопрос обсуждать в этом году, еще раз внимательно его рассмотрим", – сказал Исаев.

С 1 февраля размер выплат, пособий и компенсаций, которые получают ветераны, инвалиды и граждане с детьми вырос на 4,3% – на уровень инфляции прошлого года. По мнению экспертов, индексация выплат не покрывает роста цен 2018 года и начала 2019 года.