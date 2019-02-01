Россия вернется к замороженным проектам при выходе США из ДРСМД

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) России придется возобновить замороженные советские проекты, связанные с использованием подобных ракет, модернизировав их, сообщает "Интерфакс".

"Конечно, не может быть и речи о том, что в случае выхода США из договора Россия продолжит следовать ему в одностороннем порядке. Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России", — сказал Клинцевич.

"США, видимо, не учитывают, что у нас еще с советских времен сохранилось немало замороженных проектов, связанных с использованием ракет средней и меньшей дальности, реализация которых не потребует больших вложений. Видимо, придется достать их из-под сукна, серьезно модернизировав", — отметил сенатор.

Ранее в пятницу, 1 февраля, госсекретарь США Майк Помпео на брифинге в Госдепартаменте объявил о приостановке участия Штатов в ДРСМД со 2 февраля. Также он заявил, что у России есть шесть месяцев для спасения ДРСМД: "Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковые установки и связанное оборудование, то договор будет завершен".