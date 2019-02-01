Скабеева опровергла слухи о зарплате в четыре миллиона рублей

Телеведущая канала "Россия-1" Ольга Скабеева в беседе с "URA.RU" опровергла информацию о том, что ее зарплата составляет четыре миллиона рублей в месяц.

"По социальным сетям идет просто поток сообщений с указанием моей якобы ежемесячной зарплаты, со взятой с потолка цифрой, без ссылок и подтверждений. Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и главное зачем все это происходит — очень большой вопрос", — сказала Скабеева.

Уточнять реальный размер своего оклада она не стала.

Продюсер Александр Балковский пояснил, что в журналистской среде таких зарплат не бывает.

"Я могу предположить, что у очень талантливого корреспондента может быть 400 тысяч рублей в месяц, но никак не четыре миллиона", — отметил он.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Ольга Скабеева за свою работу каждый месяц получает 60 тысяч долларов. При этом автор публикации заявил, что ссылается на некий источник в Останкино.