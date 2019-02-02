Одиннадцать российских моряков задержаны в Кабо-Верде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство РФ в африканской республике.

"Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации", — сказал собеседник агентства в диппредставительстве.

Он уточнил, что информация о контрабанде наркотиков предварительна.

Со ссылкой на "Морской бюллетень" сообщается, что из Кабо-Верде в марокканский Танжер следовало судно ESER, идущее под панамским флагом. Он вынужденно остановилось в порту Прая на Кабо-Верде. Поводом стала смерть члена экипажа, причина которой неизвестна. По данным издания, именно тогда местная полиция поднялась на борт и нашла 9,5 тонны кокаина. Экипаж задержали, судно по-прежнему в порту.

Кабо-Верде — государство в Западной Африке, его территория разбросана по архипелагу — 10 крупным и восьми мелким островам Зеленого Мыса.