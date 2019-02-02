Смартфон со складным экраном случайно показал Samsung

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором "засветила" еще не вышедший смартфон со складным экраном, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт Xda Developers.

Видеозапись появилась в соцсетях вьетнамского подразделения компании. Вскоре после публикации ролик удалили, но сотни тысяч человек успели его посмотреть и даже скачать.

На видео появился уникальный смартфон с гнущимся дисплеем, который, как ожидают поклонники, будет представлен общественности на видеоконференции Samsung Unpacked 20 февраля. Эксперты зарубежного издания отмечают, что окончательный дизайн телефона может отличаться от того, что было показано в ролике.