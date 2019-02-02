Родители назвали основные проблемы школьного образования в России

Родители российских учеников считают главной проблемой школьного образования его слабую связь с практикой, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом совместно с фондом "Национальные ресурсы образования".

Среди основных проблем школьного образования родители выделяют его слабую практикоориентированность. Среди других проблем школьного образования — неумение принимать решения и планировать свои действия и неумение выбрать лучший вариант из перечня возможных.

Кроме того, родители школьников недовольны преподаванием информатики (41% среди опрошенных). Также респонденты негативно отозвались о качестве преподавания физики (40%), химии (39%), биологии (39%), иностранного языка (38%) и экономики (35%).

Опрос показал, что в школе хорошо знакомят с окружающим миром. Половина опрошенных считает, что школа надлежащим образом формирует физическую культуру подростков. Также взрослые довольны качеством обучения музыке и изобразительному искусству (47%), литературе (45%) и русскому языку (43%).