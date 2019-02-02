Фото: avito.ru

Комплекс из трех домов на участке 19 соток продают в селе Санниково под Барнаулом за 18,6 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Основной дом имеет площадь 230 квадратных метров. Здесь расположен гараж на две машины, камин, который растапливается и на первом и втором этажах. В коттедже пять комнат, сауна, два санузла, бильярдная и две просторных кладовых комнаты.

Кроме того, на втором этаже расположена большая летняя веранда с отделкой натуральным деревом.

Помимо основного дома на территории расположен гостевой жилой дом, а также жилой

дом с теплым гаражом, кухней, двумя спальнями и санузлом.

Также на участке стоит баня с комнатой отдыха и помывочной.

Обустроены сад и огород с множеством эксклюзивных растений.