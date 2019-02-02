Проект Северного морского пути подорожал почти на 150 млрд рублей

На развитие федерального проекта "Северный морской путь" в 2019-2024 годах будет потрачено почти 735 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на паспорт проекта, являющегося частью модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны.

Сумма была утверждена на заседании правительственной комиссии по транспорту, которое состоялось 29 января. Финансирование Северного морского пути будет увеличено на 150 млрд рублей по сравнению с утвержденным в октябре 2018 года планом. Повышение стоимости проекта произойдет благодаря росту инвестиций со сторон заинтересованных компаний: Росатом, НОВАТЭК и другие инвесторы, отмечает издание.

В рамках развития Северного морского пути НОВАТЭК построит терминал сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта. Сумму расходов на этот проект не раскрывается. Дополнительные возможности для Северного морского пути откроет один из главных ямальских проектов — Северный широтный ход. Проект предполагает строительство железнодорожных веток Бованенково — Сабетта и Надым — ст. Обская.