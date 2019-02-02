Вице-премьер по строительству Виталий Мутко 1 февраля на встрече с жителями дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва газа, заявил, что люди останутся в своих квартирах, если эти подъезды признают безопасными, пишет "URA.RU" со ссылкой на участница встречи.

Встреча с Мутко прошла в детском клубе, за домом. В этом здании в дни трагедии находился штаб МЧС. "Говорили долго. Губернатор (Борис Дубровский) и Мутко всем объясняли, что с каждым случаем будут разбираться отдельно, если речь идет о наследстве, не погашенной ипотеке. Но прозвучало главное. Тех, кто не хочет уезжать, насильно переселять не будут. Если подъезд, где находятся их квартиры, признают безопасным, можно никуда не переезжать", — рассказал участник встречи.

Именно этот вопрос был основным для жителей дома, так как больше половины жильцов заявили, что не хотят переезжать.

"Мутко сослался на разговор с президентом Владимиром Путиным, который сказал, что озвучил решение, наиболее удобное жильцам. Если людям страшно в доме, несмотря на безопасность жилья, им надо дать возможность переехать. Если хотят остаться — пусть остаются. Это очень мудрое, можно сказать соломоново решение", — рассказал участник встречи.

Но, как отмечается, прежде всего здание проверят на безопасность. Окончательные экспертизы пройдут после того, как будет завершен демонтаж седьмого и восьмого подъездов.

Мутко спросил, когда будут закончены работы. Ему ответили, что к концу февраля. После встречи с жителями он, губернатор и мэр Магнитогорска Сергей Бердников уехали на совещание в мэрию.