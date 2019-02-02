Россия сократила вложения в гособлигации США почти на 2 млрд долларов

В ноябре 2018 года вложения России в гособлигации Министерства финансов США сократились на 1,815 млрд рублей, сообщает Nation News со ссылкой на минфин США.

Общий объем вложений снизился до 12,81 млрд долларов, говорится в материалах американского финансового ведомства. Уменьшение российских вложений в ноябре при этом стало самым значительным с лета прошлого года.

Лидером по вкладам в государственный долг США по-прежнему остается Китай, инвестировавший более 1,121 трлн долларов в американские правительственные бумаги. Однако Китай также сократил свои вложения – на 17 млрд долларов.

Отмечается, что Центробанк РФ продолжает избавляться от американских гособлигаций в результате ухудшения отношений между странами и роста геополитических рисков. В июле 2018 года инвестиции России в госдолг США были сокращены в три раза.