"Потерянный флот Гитлера" обнаружили у берегов Турции

Три немецкие субмарины времен Второй мировой войны обнаружены на дне моря у берегов Турции, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Речь идет о потерянных в 1944 году U-23, U-19 и U-20, которые успели получить название "потерянный флот Гитлера".

Данные о местонахождении подлодок обнаружил в 2008 году турецкий исследователь, морской инженер и дайвер Сельчук Колай.

На карте, которую около 10 лет назад обнаружил ученый, командир одного из пропавших судов обозначил место выхода своего экипажа на берег. В 2015 году в акватории Черного моря начались активные поиски при участии ВМС Турции.

Вблизи города Агва поисково-спасательному кораблю Akin удалось найти затопленную U-23. Она лежала в двух километрах от берега на глубине 40 метров. Неподалеку покоятся еще две подлодки.

По словам исследователей, эти субмарины представляют огромный интерес, поскольку не погибли, а были затоплены. Их груз, оборудование и вооружение остались нетронутыми, что делает их уникальными экспонатами.

Колай отметил, что история этих подлодок малоизвестна, но очень интересна. Чтобы оказаться в Черном море, им пришлось совершить путешествие через всю Европу, поскольку, в соответствии с Конвенцией Монтре, Турция закрыла свои проливы для немецких военных кораблей. Шесть субмарин типа II-B длиной 40 метров были доставлены сушей из Киля в румынский порт Констанца, где их спустили на воду.

Ближе к концу войны немецким лодкам пришлось в Черном море совсем туго, но Турция так и не разрешила им пройти в Средиземное море. В 1944 году адмирал Карл Дениц приказал экипажам затопить суда и высадиться на берег. Моряки попали в плен, а их подлодки остались лежать на дне.