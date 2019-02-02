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Барнаульская учительница, получающая 9 тысяч, рассказала об изменениях в жизни

, ИА "Амител"
Люди стали перечислять деньги, повысили зарплату, социальные службы вышли на связь, а дочь наконец-то положили в больницу
Елена призналась, что она приятно шокирована вниманием / Фото: Андрей Беспалов vk.com/barneos22

Елена призналась, что она приятно шокирована вниманием / Фото: Андрей Беспалов vk.com/barneos22

Барнаульская учительница Елена Мозговых, которая вынуждена выживать на зарплату размером 9800 рублей, рассказала, что после публикации ее истории в СМИ неизвестные люди стали перечислять ей деньги на карту, а социальные службы вышли на связь и предложили помощь, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Мой педагогический стаж — 33 года. Я всегда исправно платила налоги. Какой, к черту, патриотизм, о чем вы? Это геноцид. Так и напишите. Я ничего уже не боюсь. Дальше Сибири не сошлют, меньше учительской минималки не заплатят. Вы знаете, мы, педагоги, грыземся за возможность работать в праздники, заработать лишнюю тысячу. Из нас что, животных делают? Жилья своего нет, здоровье на работе угробила, пенсии мне не видать. Педагогический стаж я давно переработала, но пенсии нет, теперь ждать до шестидесяти. А мне только 48. Им бы на кладбища сходить. Сразу станет понятно, сколько люди живут на самом деле", — рассказала ранее женщина.

После появления истории Елены в Сети, на ее банковскую карту уже поступило больше 40 тысяч рублей. Оказалось, что номер телефона, который привязан к карте, выложили в соцсеть ее ученики.

По словам педагога, в техникуме, где она работает, увеличили зарплату, а Министерство труда и соцзащиты Алтайского края и управления соцзащиты населения в двух районах пригласили прийти для получения финансовой помощи.

Но и это не все! Дочь Екатерину, у которой ранее нашли образования в головном мозге, положили в больницу на обследование, хотя пять месяцев в этом отказывали. Елена призналась, что она приятно шокирована таким вниманием. 

 

Рассказывая свою историю Елена отметила, что это ненормальная и дикая ситуация, когда не на что похоронить родного человека, когда не на что жить и нет помощи от бесплатной медицины. 

Ранее Елена со словами "это геноцид" рассказала, как живет на 9 800 рублей. Основные трудности в семье случились в 2010 году. Тяжело заболел муж — рак. Умер спустя пару месяцев, как поставили диагноз. На лечение и похороны пришлось брать кредит. Муж был городским, хотели похоронить рядом с матерью, но из-за финансовых проблем пришлось хоронить в деревне — так вдвое дешевле.

Своего жилья у семьи нет, приходится еще тратить на комнату в общежитии. С долгами перед банком удалось рассчитаться за 3 года — 82 тысячи рублей за похороны.

Сейчас у женщины серьезно больна 25-летняя дочь. Нашли кисты в головном мозге. Нужна операция. Работать она уже не может — еле ходит, весит 38 кг, ничего не ест. А на руках у дочери еще и маленький ребенок. Никто не помогает. С мужем дочь в разводе.

"Инвалидность дочери не дают. Да что инвалидность — с больничным-то были проблемы. Госпитализировать ее отказались, отправили домой. Только рецепты выписывают, а лекарства покупай сам. Кстати, платно, говорят, операцию можно хоть сейчас. Точную сумму не назвали, но, как я поняла, больше 100 тысяч. Чтобы больше быть с дочкой, перевелась из преподавателей в воспитатели общежития нашего техникума. Потеряла много — три тысячи! Моя зарплата сейчас 9 800", — рассказала Елена.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.02.2019 10:26
- гость -

По федеральному закону установлена минимальная оплата труда. Плюс к ней обязаны выплачивать районный коэффициент. В АК от от 15 до 20%.
Если это не так - пусть идут в суд

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2.02.2019 10:34
- гость -

Хорошо, что женщине стало чуть легче и появилась хоть какая то надежда!

Жизнь прекрасна и удивительна! Так удивительно, что уже нет сил удивляться...

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2.02.2019 10:39
гость

По словам педагога, в техникуме, где она работает, увеличили зарплату

А как это посреди учебного года, из-за публикаций это можно сделать? Только в одном случае: обманывали, обворовывали, чтобы не проверяли -вернули чуть-чуть сворованного.

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2.02.2019 10:52
рабочий

развели училку на похороны за 80 тыр...

0  0
2.02.2019 11:09
- гость -

2.02.2019 10:26
- гость -
"По федеральному закону установлена минимальная оплата труда..."

1.Это, если у работника не менее ставки. В случае даже 0.9 ставки МРОТ не уже не принимается.
2. Заявленная сумма 9800 руб. скорее всего на руки. А начислено то ещё минимум + 13% (подоходный налог). Поэтому начисленная зарплата всегда более МРОТ.

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2.02.2019 11:10
qwerty

Есть вариант выжить - заниматься репетиторством, организовывать платные кружки по подготовке к чему-либо, стремиться работать в администрации учебного заведения. Но не в коем случае не вкладывать основные силы в обучение и воспитание. Вести занятия надо так, чтобы оставались силы на подработку. То есть как попало.

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2.02.2019 11:34
гость

так хочется, что когда в осточертевших передачах каждый день полощут Сирию, Украину. США, а теперь Венесузлу, показали бы историю этой учительницы. А лучше по всем сми мира. Да сколько таких. Я сама из них. Слава богу! на пенсии . Пенсия 12т 800р. Стаж 40 лет

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