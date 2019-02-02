Трейлер нового "Форсажа" появился в Сети

На официальном YouTube-канале "Fast & Furious" появился трейлер фильма Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Режиссер фильма — Дэвид Лейтч. В картине снялись Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтем и Идрис Эльба. После просмотра трейлера пользователи Сети "потеряли" "третьего лысого" — Вина Дизеля. В этом фильме актер не появится.

"Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику", — говорится в описании к фильму.

Премьера фильма в России запланирована на август 2019 года