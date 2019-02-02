Власти Челябинска объяснили, каким образом в штате городской больницы № 11 оказался Борис Кондрашин, который много лет провел в психиатрической лечебнице после убийства 16-летнего подростка, пишет Znak.com.

В Челябинске разразился скандал, когда силовики выявили, что в городской больнице терапевтом трудится мужчина с поддельным дипломом об образовании. Более того, он оказался душевнобольным, который более десяти лет провел на принудительном лечении после того, как в возрасте 16 лет убил своего сверстника. Борис заманил к себе одноклассника, ввел ему смертельную дозу транквилизатора и расчленил его тело. Сердце и глаз он поместил в формалин, откусил кусок печени, а кровь жертвы выпил из серебряной рюмки. При задержании он объяснил, что принес жертву своим богам. Себя подросток называл бароном фон Гинцелем. Суд признал его невменяемым. Он пролежал в психбольнице более 10 лет. Некоторое время назад его признали не опасным и отпустили домой. Тем не менее он оставался на учете в психиатрической клинике и нигде работать не мог.

По словам начальника городского управления здравоохранения Натальи Горловой, мужчина предоставил полный пакет документов, а трудовую книжку, в которой не могло быть записей, так как мужчина половину жизни провел в психдиспансере, при приеме на работу не видели.

"С его слов, он потерял трудовую книжку, поэтому ему завели новый документ. Он был принят на работу 28 ноября 2018 года в ГКБ № 11. В соответствии с Трудовым кодексом, он предоставил все необходимые документы: паспорт, диплом, СНИЛС и справку об отсутствии судимости. Больницей руководит очень опытный главный врач, и новым сотрудникам уделяется повышенное внимание. Документы были направлены в образовательные организации для подтверждения подлинности. После того как был получен отрицательный ответ, мужчина был уволен, а документы переданы в правоохранительные органы. Сейчас проводится служебная проверка на предмет обоснованности и качества деятельности Кондрашина в целях недопущения негативных последствий для жителей, которые были у него на приеме", — сообщила Наталья Горлова

Она также отметила, что Кондрашин был принят на работу врачом-терапевтом в отделение медицинской профилактики: "В его обязанности входила профилактика курения и алкоголизма, беседы с людьми о вреде никотина и спиртного и пользе здорового образа жизни. Иной деятельностью он не занимался".

Горлова не стала уточнять, последуют ли после этого случая оргвыводы: "По закону не предусмотрена обязательная проверка подлинности документов. Но это послужит уроком на будущее, и мы будем внимательнее".

В отношении Бориса Кондрашина возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа") и по части 2 статьи 228 УК РФ ("Хранение наркотиков в особо крупном размере"), так как дома у него были найдены наркотические вещества. В субботу, 26 января, Кондрашин решением Ленинского районного суда Челябинска заключен под стражу сроком на два месяца. Горбольницу № 11 проверяет прокуратура.