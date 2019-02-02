В Алтайском крае 66-летняя жительница поселка Целинный Ключевского района на одном из известных сайтов в Сети разместила объявление о продаже своего автомобиля Lifan 2016 года выпуска, сообщает региональное МВД.

Вскоре женщине позвонил неизвестный мужчина и пояснил, что готов приобрести автомобиль, но только через две недели, когда вернется из командировки. Мужчина попросил подождать и никому не продавать машину. Также он предложил перечислить предоплату в сумме 25000 рублей.

"Женщина продиктовала неизвестному номер своей банковской карты, а также по его просьбе проследовала к банкомату, где под диктовку выполнила ряд операций, подключив его абонентский номер к своей банковской карте", – отмечается в сообщении ведомства.

Однако на карте не было денежных средств. Тогда мужчина попросил снять денежные средства с другой карты потерпевшей и перечислить их на указанный им счет. В итоге женщина сама перевела неизвестному лицу денежные средства в общей сумме 39 000 рублей.

На следующий день женщина обратилась в полицию. Объяснить правоохранителям, почему она сама перевела деньги неизвестному мужчине, потерпевшая не смогла.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.