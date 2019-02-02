Жители России стали пессимистичнее оценивать свое будущее материальное положение на фоне роста инфляционных ожиданий, говорится в комментарии Центробанка.

Основным фактором увеличения пессимизма стало повышение фактической инфляции. "Инфляционные ожидания населения являются чувствительными к росту цен на регулярно приобретаемые товары, которые составляют значительную долю в бюджете (например, продукты питания и бензин)", – отмечается в информационно-аналитическом материале "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" за январь 2019 года.

Согласно данным Росстата, в декабре 2018 года в России особенно росли цены на овощи, мясную и молочную продукцию. Это товары, которые составляют значительную часть продовольственной корзины. Одновременно фиксировалось подорожание автомобильного топлива.

Также среди причин роста инфляционных ожиданий россияне назвали повышение ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Кроме того, граждане видят ослабление рубля, связанное в том числе с нарастанием санкционного давления.

"На фоне повышения инфляционных ожиданий в ответах респондентов усилился пессимизм относительно динамики их будущего материального положения. Масштаб ускорения фактической инфляции из-за повышения НДС будет определять динамику инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы", – отмечает Центробанк.

Как напоминает Znak.com, по прогнозу ЦБ, к концу 2019 года инфляция в России составит 5-5,5%. По данным Росстата, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2% населения страны). Реальные доходы жителей падают пятый год подряд.

Недавний опрос "Левада-центра" показал, что за два года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.

53% россиян в той или иной мере выступают за отставку действующего правительства РФ. Основные претензии россиян к нынешнему кабинету министров РФ – рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости.

С декабря 2018 года Минтруд запустил пилотные проекты в нескольких регионах для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней.

Также стоит отметить, что первые лица во власти все чаще рассказывают об экономическом росте России и небывалой перспективности экономики страны. Постоянно сообщается, что Россия не уступает развитым странам практически во всех глобальных технологических процессах, а повышение уровня конкурентоспособности нашей страны на рынке, к примеру, высоких технологий положительным образом отражается на всех сферах человеческой жизни граждан РФ.