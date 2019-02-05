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Советский спортивный костюм: почему сейчас за легендой ведется настоящая охота

, ИА "Амител"
В истории экипировки олимпийской сборной СССР было многое: от баснословно дорогих шуб до костюмов с тремя полосками

Удивительно, но в нашем современном независимом обществе все чаще и чаще можно встретить людей в одежде с символикой великой державы – Союза Советских Социалистических Республик. Незабываемые образы знаменитых советских спортсменов в олимпийках с надписью "СССР" на груди, их исторические громкие, как выстрел, победы навсегда пронзили наши сердца и души. История советского спорта уникальна. Немаловажную роль в ней сыграла и спортивная форма.

Так в чем все-таки феномен легендарной советской спортивной одежды, и почему она любима и в наши дни?

Олимпиада 1952 года в Хельсинки

Середина XX века – период достаточно сложный для отечественного спорта. Две мировые войны, смена политического курса выбили нашу страну из Олимпийских игр. Однако в 52-м году советские атлеты приняли участие в летних Олимпийских играх в Хельсинки. Тогда команда СССР была представлена во всех видах спорта, кроме хоккея на траве. Сборная состояла из 295 человек (255 мужчин, 40 женщин).

Советские олимпийцы смогли завоевать 22 золотые, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, тем самым обеспечив себе второе место в общекомандном зачете.

Парадная спортивная форма была очень сдержанной. Спортсмены были одеты в трикотажные шаровары и в том, что сегодня назвали бы свитшотами, с минималистичной надписью "СССР". Форма, может, и не отличалась особенным дизайном, но сшита была качество и добротно.

Советские легкоатлеты Борис Токарев, Лев Каляев, Леван Санадзе и Владимир Сухарев – серебряные призеры Олимпиады в эстафете 4х100 метров, Хельсинки, 1952 год​

Олимпиада 1956 года в Мельбурне

Это вторая летняя Олимпиада, в которой участвует Советский Союз. Здесь нашим спортсменам удалось завоевать золотые медали в таких видах спорта, как пятиборье и футбол. В соревнованиях по хоккею на траве наша команда не участвовала.

В общекомандном зачете сборная СССР смогла завоевать 37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовых медали. Всего команда заработала 98 медалей, обеспечив себе первое место на этих Олимпийских играх.

Рвение к победе и высокий уровень подготовки спортсменов были подкреплены и новой формой, которая получила ряд улучшений и выглядела намного лучше прежней. В спортивных костюмах перестали использовать швейную резинку. Ей на смену пришел воротник с молнией. Эта модель стала прототипом современной олимпийки, впрочем, название "олимпийка" укрепилось именно после этих игр.

Чемпионы Олимпиады по современному пятиборью Иван Дерюгин, Игорь Новиков и Александр Тарасов в Мельбурне, 1956 год

Олимпиада 1964 года в Инсбруке

Это зимние Олимпийские игры, на которых Советский Союз произвел настоящий фурор. В этот раз нашим спортсменам удалось завоевать первое место в общекомандном зачете. Сборная Советского Союза участвовала во всех состязаниях, кроме одиночного фигурного катания, санного спорта и бобслея. Завоевано 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. Всего в общекомандном зачете наши спортсмены принесли 25 медалей.

Первое место в общекомандном зачете – это, безусловно, большое достижение, но фурор был произведен еще до начала игр. В 1960-е жизнь в стране стала налаживаться, что отразилось и на внешнем облике сборной. Плюс к этому СССР стал космической державой, и нужно было продемонстрировать, что мы лучшие не только в космосе.

Наши спортсмены были одеты в шубы, сделанные из меха нерпы. Цена одной такой шубы приравнивалась к стоимости трехкомнатной квартиры. Об экипировке советской сборной издание “Правда” и ряд других, в том числе зарубежных изданий писали, что шубы сверкали так, будто взошло второе солнце.

После окончания этих игр советская спортсменка и 6-кратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Лидия Скобликова передала эту шубу по наследству своей дочери, а потом этот элемент гардероба перешел к ее внучке.

Советские лыжницы Евдокия Мекшило, Клавдия Боярских и Алевтина Колчина, взявшие золото в эстафете 3х5 километров на зимних Олимпийских играх в Инсбруке, 1964 год

Олимпиада 1980 года в Москве

Первая Олимпиада, которая проводилась на территории СССР. Это был действительно большой праздник спорта и возможность показать всему миру, что Советский Союз – великая держава.

Несмотря на то, что до 1980 года спортивную форму советских олимпийцев разрабатывали в Общесоюзном Доме моделей, а отшивали до 1988 года в Армении, домашняя московская Олимпиада стала исключением. Советских атлетов на нее одела зарубежная марка Adidas.

При этом партийное руководство выдвинуло к форме ряд условий. Компании запретили наносить на костюмы атлетов лейблы с названием марки. В итоге вместо традиционных трех полосок на лампасах ограничились одной красной. А в оформлении кроссовок стороны достигли компромисса: по бокам три полоски сохранились, но по расположению они напоминали букву "М", подчеркивая, что Олимпиада проходит в Москве.

В церемонии открытия приняли участие более 16 000 человек. Громадная плеяда артистов самых разных жанров и направлений, студенты, спортсмены и атлеты – все они сделали по-настоящему масштабный и красочный праздник.

Сборная СССР взяла первое место в общекомандном зачете, завоевав 195 медалей, из них 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. В этот раз наши спортсмены выступали во всех видах спорта, представленных на этих играх. Другого результата от сборной никто и не ожидал.

Парадная форма советских олимпийцев, Москва, 1980 год

Подведем небольшой итог. Как показывает история, костюмы для спортсменов не просто одежда – это единение и способ поднять командный дух. А боевой настрой – такая же важная составляющая успеха на соревнованиях, как и физическая подготовка атлетов.

В наши дни среди любителей спорта идет настоящая охота на костюмы, сшитые по той же технологии, что в советское время. Это неудивительно –  костюмы, делавшиеся по заказу партии, отличались особым качеством материала, и могли прослужить несколько лет, не потеряв вида.

Если вы настоящий поклонник советского спорта, рекомендуем обратить внимание на коллекцию спортивных костюмов СССР Российского производителя "Русич Спорт".

Создавая тематическую коллекцию СССР, компания вдохновлялась дизайном этих исторических костюмов и успехами наших спортсменов. Благодаря чему наши соотечественники теперь могут не только вспоминать ту легендарную качественную экипировку, но и носить ее. 

Спортивные костюмы "СССР" от компании "Русич Спорт" сделаны как по заказу партии. Высококачественные материалы, аккуратные и качественные швы, вышитые надписи. И все это с бесплатной доставкой по России и оплатой после примерки.

Цени традиции! Выбирай лучшее и будь в спортивной форме!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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