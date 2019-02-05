Удивительно, но в нашем современном независимом обществе все чаще и чаще можно встретить людей в одежде с символикой великой державы – Союза Советских Социалистических Республик. Незабываемые образы знаменитых советских спортсменов в олимпийках с надписью "СССР" на груди, их исторические громкие, как выстрел, победы навсегда пронзили наши сердца и души. История советского спорта уникальна. Немаловажную роль в ней сыграла и спортивная форма.

Так в чем все-таки феномен легендарной советской спортивной одежды, и почему она любима и в наши дни?

Олимпиада 1952 года в Хельсинки

Середина XX века – период достаточно сложный для отечественного спорта. Две мировые войны, смена политического курса выбили нашу страну из Олимпийских игр. Однако в 52-м году советские атлеты приняли участие в летних Олимпийских играх в Хельсинки. Тогда команда СССР была представлена во всех видах спорта, кроме хоккея на траве. Сборная состояла из 295 человек (255 мужчин, 40 женщин).

Советские олимпийцы смогли завоевать 22 золотые, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, тем самым обеспечив себе второе место в общекомандном зачете.

Парадная спортивная форма была очень сдержанной. Спортсмены были одеты в трикотажные шаровары и в том, что сегодня назвали бы свитшотами, с минималистичной надписью "СССР". Форма, может, и не отличалась особенным дизайном, но сшита была качество и добротно.

Советские легкоатлеты Борис Токарев, Лев Каляев, Леван Санадзе и Владимир Сухарев – серебряные призеры Олимпиады в эстафете 4х100 метров, Хельсинки, 1952 год​

Олимпиада 1956 года в Мельбурне

Это вторая летняя Олимпиада, в которой участвует Советский Союз. Здесь нашим спортсменам удалось завоевать золотые медали в таких видах спорта, как пятиборье и футбол. В соревнованиях по хоккею на траве наша команда не участвовала.

В общекомандном зачете сборная СССР смогла завоевать 37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовых медали. Всего команда заработала 98 медалей, обеспечив себе первое место на этих Олимпийских играх.

Рвение к победе и высокий уровень подготовки спортсменов были подкреплены и новой формой, которая получила ряд улучшений и выглядела намного лучше прежней. В спортивных костюмах перестали использовать швейную резинку. Ей на смену пришел воротник с молнией. Эта модель стала прототипом современной олимпийки, впрочем, название "олимпийка" укрепилось именно после этих игр.

Чемпионы Олимпиады по современному пятиборью Иван Дерюгин, Игорь Новиков и Александр Тарасов в Мельбурне, 1956 год

Олимпиада 1964 года в Инсбруке

Это зимние Олимпийские игры, на которых Советский Союз произвел настоящий фурор. В этот раз нашим спортсменам удалось завоевать первое место в общекомандном зачете. Сборная Советского Союза участвовала во всех состязаниях, кроме одиночного фигурного катания, санного спорта и бобслея. Завоевано 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. Всего в общекомандном зачете наши спортсмены принесли 25 медалей.

Первое место в общекомандном зачете – это, безусловно, большое достижение, но фурор был произведен еще до начала игр. В 1960-е жизнь в стране стала налаживаться, что отразилось и на внешнем облике сборной. Плюс к этому СССР стал космической державой, и нужно было продемонстрировать, что мы лучшие не только в космосе.

Наши спортсмены были одеты в шубы, сделанные из меха нерпы. Цена одной такой шубы приравнивалась к стоимости трехкомнатной квартиры. Об экипировке советской сборной издание “Правда” и ряд других, в том числе зарубежных изданий писали, что шубы сверкали так, будто взошло второе солнце.

После окончания этих игр советская спортсменка и 6-кратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Лидия Скобликова передала эту шубу по наследству своей дочери, а потом этот элемент гардероба перешел к ее внучке.

Советские лыжницы Евдокия Мекшило, Клавдия Боярских и Алевтина Колчина, взявшие золото в эстафете 3х5 километров на зимних Олимпийских играх в Инсбруке, 1964 год

Олимпиада 1980 года в Москве

Первая Олимпиада, которая проводилась на территории СССР. Это был действительно большой праздник спорта и возможность показать всему миру, что Советский Союз – великая держава.

Несмотря на то, что до 1980 года спортивную форму советских олимпийцев разрабатывали в Общесоюзном Доме моделей, а отшивали до 1988 года в Армении, домашняя московская Олимпиада стала исключением. Советских атлетов на нее одела зарубежная марка Adidas.

При этом партийное руководство выдвинуло к форме ряд условий. Компании запретили наносить на костюмы атлетов лейблы с названием марки. В итоге вместо традиционных трех полосок на лампасах ограничились одной красной. А в оформлении кроссовок стороны достигли компромисса: по бокам три полоски сохранились, но по расположению они напоминали букву "М", подчеркивая, что Олимпиада проходит в Москве.

В церемонии открытия приняли участие более 16 000 человек. Громадная плеяда артистов самых разных жанров и направлений, студенты, спортсмены и атлеты – все они сделали по-настоящему масштабный и красочный праздник.

Сборная СССР взяла первое место в общекомандном зачете, завоевав 195 медалей, из них 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. В этот раз наши спортсмены выступали во всех видах спорта, представленных на этих играх. Другого результата от сборной никто и не ожидал.

Парадная форма советских олимпийцев, Москва, 1980 год

Подведем небольшой итог. Как показывает история, костюмы для спортсменов не просто одежда – это единение и способ поднять командный дух. А боевой настрой – такая же важная составляющая успеха на соревнованиях, как и физическая подготовка атлетов.

В наши дни среди любителей спорта идет настоящая охота на костюмы, сшитые по той же технологии, что в советское время. Это неудивительно – костюмы, делавшиеся по заказу партии, отличались особым качеством материала, и могли прослужить несколько лет, не потеряв вида.

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