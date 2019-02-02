Автобусные рейсы отменяют в Алтайском крае из-за сильных морозов

На Барнаульском автовокзале изменили расписание движения автобусов на 1-3 февраля, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Перевозчики отменили рейсы из-за морозов. Полный список маршрутов размещен на сайте автовокзала. Уточнить информацию можно в справочной службе по телефону (3852) 61-79-79.

Ранее сразу 30 рейсов отменили перевозчики в Алтайском крае в связи с аномальными морозами 1 февраля. Как сообщал Барнаульский автовокзал, перевозчиками отменены рейсы до Горно-Алтайска, Горняка, Томска, Тюменцева, Пещерки, Новосибирска, Рубцовска, Чемала, Красноярска, Завьялова, Речкунова, Старлоалейского, Топчихи, Залесова, Малинового Озера, Петропавловского, Ключей, Усть-Калманки, Кемерова, Новокузнецка и других населенных пунктов.

Напомним: на территории Алтайского края 3 и 4 февраля ожидается небольшое потепление. Но уже 5 февраля, согласно предварительному прогнозу, районы края вновь окажутся под влиянием арктического антициклона — минимальная температура воздуха снова понизится до -33…-38 градусов, местами до -39…-44 градусов.