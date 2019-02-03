Кратковременное потепление придет в Алтайский край в воскресенье, 3 февраля, после 40-градусных морозов.

Так, днем в южных и восточных районах ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица. Дневные температуры в крае составят -14…-19 градусов, в северных районах до -24 градусов, местами по югу -9…-14 градусов, с похолоданием в течение дня.

Ветер будет восточный с переходом на северный, 3-8 метров в секунду, по югу порывы 12-17 метров.

В Барнауле в первой половине дня временами ожидается снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -19…-21 градус. Ветер восточный с переходом на северный, 3-8 метров в секунду.

Отметим, что согласно данным регионального Гидрометцентра, 5 февраля сильные морозы вновь вернутся в Алтайский край и продержатся в регионе до 9 февраля.