Госавтоинспекция Барнаула просит пешеходов быть внимательными в морозы

В связи с сильными морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов Госавтоинспекция Барнаула обращается к жителям и гостям города с призывом соблюдать ПДД, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пешеходам рекомендуется учитывать, что водители из-за "тумана" или "клубов пара" не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге.

Также пешеходам настоятельно рекомендуют переходить дорогу только в установленных ПДД местах, предварительно убедившись в безопасности.

Ранее краевая ГИБДД подготовила специальное обращение к автомобилистам.

Водителям напомнили, что в условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.