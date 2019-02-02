В Томске произошел пожар в мастерской на территории известного театра кукол "2+ку", в результате которого погиб его основатель Владимир Захаров, известен как создатель уникальной куклы на запястье с полной механикой оживления, сообщает РИА "Новости".

Представитель регионального управления Следственного комитета сообщил, что о гибели Захарова говорят очевидцы, которые видели, как он заходил в помещение.

В ведомстве уточнили, что тело очень сильно пострадало от огня, в связи с чем официально личность погибшего удастся установить только по результатам экспертизы.

Пожар произошел вечером в пятницу в мастерской на территории театра. Захаров пошел смотреть, что случилось, и не вернулся. Основная версия пожара в двухэтажном деревянном строении — замыкание электропроводки.