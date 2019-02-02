Экс-мэра Тулы задержали на Кипре сотрудники Интерпола

Интерпол задержал на Кипре бывшего мэра Тулы Алису Толкачеву, которая подозревается в покушении на мошенничество на сумму более 22 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"Сейчас она находится в тюрьме, рассматривается вопрос об экстрадиции", — рассказал источник.

Толкачева находилась в международном розыске. В октябре 2017 года суд Тулы принял решение о заочном аресте. Она обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Экс-мэр также являлась учредителем управляющей компании "РЭМС". Дело было возбуждено в сентябре 2016 года. По данным следствия, с июля по август 2015 года руководство фирмы компании не перечислило 1,7 млн рублей за электроэнергию ресурсоснабжающей организации, а с сентября 2015 по июль 2016 — более 22 млн рублей. На имущество гендиректора фирмы был наложен арест на 107 млн рублей (35 объектов недвижимости).

На Толкачеву в общей сложности заведено шесть уголовных дел. В своем блоге она написала, что считает возбуждение дела незаконным. С марта 2010 года по март 2011 года являлась главой Тулы.