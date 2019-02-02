Добыча нефти в России выросла на 3,9% в январе

Российские компании в январе 2019 года увеличили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — за месяц было извлечено 48,11 млн тонн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2018 года объемы добычи снизились на 0,4% (именно октябрь взят за отправную точку в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи).

Наибольшие объемы добычи у НК "Роснефть" (16,85 млн т), следом идут ЛУКОЙЛ (7,04 млн т), "Сургутнефтегаз" (5,24 млн т), "Газпром нефть" (3,28 млн т), "Татнефть" (2,54 млн т), "Башнефть" (1,61 млн т), "Славнефть" (1,2 млн т). НОВАТЭК и "РуссНефть" добыли менее 1 млн т — 711,93 тыс. т и 607,89 тыс. т соответственно.

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство нефти должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Россия должна сократить добычу на 228 тыс. б/с.

В прошлом году Россия добыла 555,84 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 1,6% по сравнению с 2017 годом. В среднем в сутки добыча составляла 11,16 млн баррелей. Сейчас — в среднем 11,38 млн баррелей.