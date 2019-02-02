"Беременная" от Киркорова москвичка умерла после шоу Малахова

Скончалась героиня одного из выпусков телешоу Андрея Малахова 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года рассказала о своей беременности, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на родственников женщины.

В конце декабря поклонница Киркорова побывала в "Олимпийском" на концерте своего кумира, а сразу после мероприятия ее отправили на лечение. В первый день февраля родственники Сафиевой сообщили о ее смерти.

"Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать", — рассказала племянница Сафиевой Оксана Хоменок.

Источники в телевизионных кругах сообщили СМИ о том, что женщина скончалась в результате инсульта, развившегося из-за психологических проблем. Оказалась, что она имеет психологическое заболевание, которое развилось на фоне смерти ее мужа.

В ноябре прошлого года Сафиева заявила, что ждет тройню от Киркорова и через суд пыталась взыскать с артиста $200 тыс. на роды. Когда команда Малахова пришла в ее элитную 260-метровую квартиру на Тверском бульваре для съемки видео, женщина продемонстрировала свой огромный живот и запасы дорогой детской одежды и колясок.

Также она показала фотографии Киркорова, которые она бережно поместила в рамки, и поведала об их взаимоотношениях: "В принципе он хорошо ко мне относился. Ни в какие ориентации я не верила, потому что я его чисто как мужчину чувствовала. У меня кроме него, кроме Филиппа, никого особенно не было. У нас началась такая любовь, определенная любовь, стадия такой сильной чувственной любви".

Малахов повез героиню в клинику на УЗИ — рентген показал, что в большом животе женщины кроются не тройняшки, а обильные жировые отложения, в медицинских кругах именуемые "фартуком". Беременность признали ложной.

Сам Киркоров не комментировал ситуацию с поклонницей.