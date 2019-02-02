Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью на большей части территории снег, в южных районах местами сильный снег, местами метель, изморозь, дорогах гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с, местами по югу порывы 12-17 м/с.

Температура ночью -28...-33, в северных и восточных районах -34...-39, в западных -19...-24. Днем -14...-19, в северных районах до -24, местами по югу -9...-14, с похолоданием в течение дня. Днем в южных и восточных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северный, 3-8 м/с, по югу порывы 12-17 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -31...-33, днем -19...-21. Ночью временами снег, на дорогах гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. В первой половине дня временами снег, на дорогах гололедица, ветер восточный с переходом на северный, 3-8 м/с.