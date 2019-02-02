В субботу утром, 2 февраля, в Ордынском районе из строя вышел междугородний автобус, следовавший из Алтайского края в Новосибирск, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

В автобусе находилось 18 пассажиров, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Заглохший на трассе автобус "Новосибирск — Завьялово" заметили дежурившие на данном участке сотрудники ДПС. Полицейские вызвали техпомощь и подменный автобус.

Сотрудники ГИБДД помогли пассажирам пересесть в другой автобус, а водителю вышедшего из строя транспортного средства — эвакуировать его в теплое помещение для ремонта.

Госавтоинспекция просит автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок. Если такой возможности нет, тогда необходимо заранее проверить исправность автомобиля, обязательно запастись теплыми вещами и зарядить телефон.