Житель Алтайского края передал послание американцам, записанное на дачном участке в субботу утром, 2 февраля, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Как рассказал сам автор видео, он приехал на дачу, чтобы убрать снег: "Второе февраля, Алтайский край, станция Озёрки. Приехал почистить дорожки на дачке. Вот температурка наша. Полтос. Было 51. Сейчас солнышко маленько встает, маленько потеплее".

"Вот так, америкосы. Бойтесь нас", — добавил в конце мужчина.