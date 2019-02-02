Житель Алтайского края передал послание американцам, записанное на дачном участке в субботу утром, 2 февраля, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Как рассказал сам автор видео, он приехал на дачу, чтобы убрать снег: "Второе февраля, Алтайский край, станция Озёрки. Приехал почистить дорожки на дачке. Вот температурка наша. Полтос. Было 51. Сейчас солнышко маленько встает, маленько потеплее".
"Вот так, америкосы. Бойтесь нас", — добавил в конце мужчина.
Комментарии
Ну усё, теперь Омерикосы обосцутся, правда от смеха...
Очередной незамутненный с промытыми телевизором мозгами.