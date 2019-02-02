Многодетную мать убило глыбой льда с крыши ТЦ в Брянской области

В городе Дятьково женщина погибла после того, как на нее упала наледь с крыши торгового центра, сообщает СУ СК по Брянской области.

"Вечером 1 февраля 2019 года во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон" в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую. От причиненных травм на следующий день женщина скончалась в больнице", – говорится в сообщении ведомства.

После гибели женщины было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Следователи выясняют все обстоятельства.

По информации издания "Дятьковский вестник", у женщины остались трое детей.