Дорожные рабочие грязный снег замаскировали чистым в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске дорожных рабочих поймали с поличным, когда они засыпали грязный снег чистым и разравнивали его лопатами, сообщает телеканал "360" со ссылкой на местную телекомпанию "Сахалин ТВ".

Автор ролика рассказал, что спецтехника подвозила снег к стеле на въезде в город. Рабочие лопатами разравнивали сугробы, чтобы обочина дороги и территория возле въездного знака выглядела чистой. "Такого даже в армии не увидишь", – удивился автор.

В администрации города пообещали разобраться в ситуации. На место отправилась специальная комиссия, которая подтвердила показанное на видео.

"Администрацией города Южно-Сахалинска будет принято решение в соответствии с законом Сахалинской области об административной ответственности. Сейчас идет установление круга причастных к нарушению лиц", – рассказали в мэрии.

"Действительно, мы усилили контроль за качеством работ подрядчиков и обратились к ним с просьбой максимально оперативно вывозить снег (если он будет) и поддерживать порядок на объектах. В зимний период это нормальная практика вне зависимости от того, принимаем ли мы крупные мероприятия в городе или нет. Но ситуация на видео абсурдна и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб", – подчеркнули в департаменте городского хозяйства.

Местные жители предположили, что красоту на въезде в город решили навести перед тем, как в Южно-Сахалинск прибудут юные спортсмены со всего континента. В городе 8 февраля стартуют международные соревнования "Дети Азии".