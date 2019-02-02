Володин отдал 38,8 млн рублей из своих доходов на благотворительность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2018 году отдал часть своих доходов — 38,85 млн рублей — на благотворительность, сообщается на сайте нижней палаты.

22 млн рублей Володин направил на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино Смоленской области, а также на приобретение зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников.

1,1 млн рублей председатель Госдумы направил в виде адресной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

5 млн спикер нижней палаты перевел для завершения строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова.

По 2,5 млн рублей Володин пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

4,25 млн рублей спикер перечислил на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ.

1,5 млн рублей председатель Госдумы из своих доходов направил на реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в городе Хвалынске Саратовской области.

"На протяжении нескольких лет Вячеслав Володин направляет часть своих доходов на благотворительность, а также на оказание адресной помощи", — сообщила советник Володина по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

Отмечается, что в 2017 году Володин направил на благотворительность 25,5 млн рублей, в 2016 — 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах он передал на благотворительность около половины полученных доходов — по 40 млн рублей ежегодно.

Большая часть дохода Володина — прибыль по вкладам и ценным бумагам. Как говорится в сообщении, "он владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", а более 10 лет назад их продал".