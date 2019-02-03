Сурок-метеоролог Фил предсказал, как скоро придет весна

День сурка отметили в США 2 февраля, сообщают "Известия" со ссылкой на USA Today.

Традиционной церемонией в этот день стало наблюдение за поведением сурка, вылезающего из норы.

Считается, что если зверек испугается своей тени и спрячется обратно в нору, значит весна придет не скоро.

Американская знаменитость сурок-метеоролог по имени Фил порадовал собравшихся в городе Панксатони (штат Пенсильвания) местных жителей и туристов.

Он не заметил свою тень, следовательно, предсказал раннюю весну.

Напомним, что День сурка ежегодно отмечают в США и Канаде. Всемирную популярность праздник получил после выхода знаменитого одноименного фильма Гарольда Расмиса с Биллом Мюрреем в главной роли.