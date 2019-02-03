Первоклассница одной из школ Санкт-Петербурга обратилась в больницу и рассказала врачам, что ее ударила учительница, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, по итогам обследования у 7-летней девочки медики выявили повреждения головы.

Речь идет о закрытой черепно-мозговой травме, сотрясении головного мозга и ушибе мягких тканей лобной области.

В связи с этим девочку направили на амбулаторное лечение, а об инциденте сообщили в полицию.

Известно, что женщина, на которую указала юная школьница как на свою обидчицу, работает в учительницей начальных классов в школе продленного дня в Приморской районе северной столицы.

К расследованию резонансного случая уже подключились сотрудники прокуратуры.