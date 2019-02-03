Первоклассница одной из школ Санкт-Петербурга обратилась в больницу и рассказала врачам, что ее ударила учительница, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, по итогам обследования у 7-летней девочки медики выявили повреждения головы.
Речь идет о закрытой черепно-мозговой травме, сотрясении головного мозга и ушибе мягких тканей лобной области.
В связи с этим девочку направили на амбулаторное лечение, а об инциденте сообщили в полицию.
Известно, что женщина, на которую указала юная школьница как на свою обидчицу, работает учительницей начальных классов в школе продленного дня в Приморской районе северной столицы.
К расследованию резонансного случая уже подключились сотрудники прокуратуры.
Комментарии
Гнать таких с учителей. Не зря говорят что на такую работу часто идут деспоты с неудовлетвореннымт амбициями. Настоящие учителя это талант найти особый подход к ребенку...