Жителя Новосибирска приговорили к колонии за публикации в интернете

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, обвиненному в призывах к экстремизму, сообщает пресс-служба инстанции.
Как установлено следствием, мужчина размещал в интернете материалы, побуждающие пользователей Сети применять насилие к людям по национальному признаку.
В частности, подсудимый пытался возбудить ненависть в отношении уроженцев Кавказа и Средней Азии.
Судья признал новосибирца виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета).
Ему назначено наказание в виде 1,5 лет исправительной колонии общего режима.
Кроме того, горожанину на протяжении двух лет запрещено быть администратором веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Теперь фигурантом уголовного дела могут стать только рецидивисты (повторное размещение возбуждающих ненависть картинок) либо создавшие "серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства".
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