Массажистку в Омске накажут за БДСМ-"интриги" с клиентами

Омская полиция уличила городской массажный салон на ул. Орджоникидзе в оказании интим-услуг, сообщает "ОмскРегион" со ссылкой на региональное УМВД России.

По информации правоохранителей, 24-летняя жительница Кировского округа делала посетителям массажном салоне не только предусмотренные регламентом процедуре.

В частности, в прейскурант занесена такая услуга как "интрига", включающая в себя эротическую часть.

При осмотре помещения также обнаружен и инвентарь, предназначенный, видимо, для "интриги".

Судя по фото полицейских, в него включены такие элементы как наручники и плетки для секс-игр в формате БДСМ.

В отношении работницы салона возбуждено административное дело по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Ей грозит до двух тысяч рублей штрафа.