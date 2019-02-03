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Массажистку в Омске накажут за БДСМ-"интриги" с клиентами

, ИА "Амител"
Полицейские уличили 24-летнюю девушку в проституции
В отношении работницы салона возбуждено административное дело по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) / Фото: 55.мвд.рф

В отношении работницы салона возбуждено административное дело по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) / Фото: 55.мвд.рф

Омская полиция уличила городской массажный салон на ул. Орджоникидзе в оказании интим-услуг, сообщает "ОмскРегион" со ссылкой на региональное УМВД России.

По информации правоохранителей, 24-летняя жительница Кировского округа делала посетителям массажного салона не только предусмотренные регламентом процедуры.

В частности, в прейскурант занесена такая услуга как "интрига", включающая в себя эротическую часть.

При осмотре помещения также обнаружен и инвентарь, предназначенный, видимо, для "интриги".

Судя по фото полицейских, в него включены такие элементы как наручники и плетки для секс-игр в формате БДСМ.

В отношении работницы салона возбуждено административное дело по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Ей грозит до двух тысяч рублей штрафа.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

3.02.2019 10:08
гость

че какие проблемы , клиенты счастливы , жалоб нет ...)

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