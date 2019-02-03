"Хоть такой": родители возмутились пьяным работником в ачинской школе

Родители учеников одной из школ Ачинска уличили работника в том, что он находится в учебном заведении в нетрезвом виде, сообщает ngs24.ru со ссылкой на телеканал "Оса".

Родственники школьников возмутились тем, что от мужчины явно пахнет спиртным.

Провинившийся человек, который к тому же официально не трудоустроен, в своем поступке ничего предосудительного не усмотрел.

" А что такого? Я же молчу", – ответил сотрудник образовательного учреждения на претензии по поводу его состояния опьянения.

По словам родителей, в администрации школы им сказали, что в таких условиях лучших кандидатов на охрану безопасности детей не нашлось: "Работников не хватает, поэтому хоть такой".

После обнародования видеозаписи, вызвавший нарекания мужчина в школе больше не работает, уточнили изданию, но и родственников учеников не пропускают дальше вахты.