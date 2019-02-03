"Как-то даже навязчиво": Светличная рассказала о знаках внимания Гайдая

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о "навязчивых" знаках внимания со стороны режиссера Леонида Гайдая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эфир программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1".

Это произошло во время съемок комедии "Бриллиантовая рука". Светличная вспоминает, как легендарный кинематографист осмотрел ее с ног до головы.

"Такая женщина нравилась не только Гайдаю, – резюмировала актриса советского и российского кино. – В общем, это было иногда как-то даже навязчиво".

Она призналась, что хотя подобные знаки внимания были приятны, Гайдай как мужчина был не в ее вкусе.