"Как-то даже навязчиво": Светличная рассказала о знаках внимания Гайдая

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о "навязчивых" знаках внимания со стороны режиссера Леонида Гайдая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эфир программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1".
Это произошло во время съемок комедии "Бриллиантовая рука". Светличная вспоминает, как легендарный кинематографист осмотрел ее с ног до головы.
"Такая женщина нравилась не только Гайдаю, – резюмировала актриса советского и российского кино. – В общем, это было иногда как-то даже навязчиво".
Она призналась, что хотя подобные знаки внимания были приятны, Гайдай как мужчина был не в ее вкусе.
Комментарии
"А ты бы ушёл от такой женщыны?"
Однако в своё время она скромно заметила,что такое к себе внимание зрителей после выхода фильма-наполовину "заслуга" созданная игрой актёра Папанова(в некоторых эпизодах))