Алтайский край переживает подъем заболеваемости пневмонией, сообщают "Вести-Алтай".

Как известно, ОРВИ и грипп не столько страшны сами, сколько их осложнения.

Одно из возможных опасных для жизни осложнений – пневмония. Так, недавно от нее погиб житель Смоленского района.

Так как сейчас по региону активно гуляет инфекция, количество пациентов с таким диагнозом растет.

В последнее время пульмонологические отделения переполнены – врачи фиксируют до 300 заболевших в неделю. При этом большинство из них – взрослые.

По словам главного внештатного пульмонолога Барнаула Анастасии Гребенюк, при первых же признаках болезни необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

"К сожалению, пневмония имеет такое грозное осложнение, как дыхательная недостаточность, сепсис, – подчеркивает специалист. – И эти состояния являются жизнеугрожающими, и в домашних условиях справиться с ними нельзя".