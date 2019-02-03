Эксперты предрекают дальнейший рост цен на автомобили в России

Стоимость автомобилей с начала года в России поднялась в пределах 5%, однако это не последний рост ценника в 2019-м, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, ГП "Прогматика" прогнозирует подорожание от 10% до 12%. По оценке экспертов, на это есть как минимум две причины.

Во-первых, это увеличение НДС. Во-вторых, рост цен на комплектующие.

Также на стоимость иномарок влияют и внешние факторы, такие как ослабление курса рубля из-за вступления в силу нового пакета санкций США, рассказывает гендиректор дивизиона "Химки" ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Гопкало.

Компания "Петровский Автоцентр" разделяет прогноз роста цен на авто, но считает, что он будет не настолько существенным – от 4% до 10%.

При этом эксперты сходятся во мнении, что корректировка прайс-листов будет постепенной, чтобы не отпугнуть покупателей.