Стало известно, как умер рэпер Дэцл

Известный российский музыкант Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет, сообщает "Рен ТВ".

Информацию о смерти исполнителя, известного под псевдонимами Децл и Le Truk, подтвердил его отец Александр Толмацкий.

Трагедия случилась после концерта в Ижевске. У рэпера остановилось сердце. Медики оказались бессильны.

– После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, – рассказал концертный директор артиста Павел Беленец.

Кирилл Толмацкий получил широкую известность в начале 2000-х годов после выхода альбома "Кто ты?". С тех пор вышло девять его сольных альбомов. У него остались жена и сын.