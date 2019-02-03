Названы ТОП-5 автомобилей, подходящих для путешествий

ТОП-5 наиболее интересных для путешественников машин на Туристической ярмарке в Дрездене выбрали журналисты издания speedme.ru.

В нее вошли сразу два Ford Ranger: TARUK Safari Tourer и Wildtrak.

Первый – это семиметровый автобус для сафари. К его достоинствам отнесли комфорт на трассе и проходимость на бездорожье. Этому способствует 3,2-литровый двигатель.

Заслуживающим внимание техническим решением стала крыша Safari с панорамным обзором на 360 градусов и множество других функций.

Другая приятная особенность – это расположенные амфитеатром пассажирские сидения. Таким образом разработчики попытались обеспечить им хороший обзор.

Wildtrak (2,0 л., 200 л/с) предназначен, в первую очередь, для бездорожья. В нем удобно как передвигаться, так и спать. "Такой автомобиль подойдет для тех, кто любит экстримальные путешествия", — резюмируют журналисты.

Etrusco 7400 SB подкупает двумя комфортными односпальными кроватями и другими домашними удобствами. В их числе душ и кухня. С комфортом расположиться в этих апартаментах могут одновременно 5 человек.

К преимуществам Volkswagen T6 California Ocean (2,0 л.) отнесли высококачественные материалы отделки и электронную начинку для помощи водителю и развлечения пассажиров.

Интересным решением стала подъемная крыша, которая не только превращается в место для отдых, но и освобождает пространство для перемещений. Еще в машине есть кухня со столом и стульями.

Challenger Cruise Edition 2 порадовал экспертов просторной гостиной с телевизором, холодильником, матрасом для сна.

Также удобства путешествию добавят бак для пресной воды на 150 литров, тент и солнечные панели для автономного электроснабжения основных функций дома на колесах.