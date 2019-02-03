Баста на своей страничке в Instagram прокомментировал смерть рэпера Дэцла, ушедшего из жизни в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.

Василий Вакуленко выразил соболезнования родным и близким Кирилла Толмацкого. Он вспомнил и о конфликте, который был у них, правда, без негатива.

"Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят, — написал рэп-исполнитель. — Это большое несчастье. Светлая память".

Напомним, конфликт между Вакуленко и Толмацким начался с того, что ночной клуб Басты своим шумом мешал по ночам спать Децлу.

Тот подал на владельца шумного заведения в суд и выиграл дело. В процессе и после разбирательства, да и после него, музыканты неоднократно обменивались колкостями.