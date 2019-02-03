В Алтайском крае создадут гериатрические центры для пожилых людей

Минсоцзащиты Алтайского края и Минтруда РФ заключили соглашение о реализации проекта "Старшее поколение", сообщает региональное правительство.
Главная его цель — системная поддержка и повышение качества жизни пожилых людей. Особенное внимание уделяется развитию системы долговременного ухода за пенсионерами.
В рамках проекта в регионе создадут гериатрические центры, где будут осуществлять уход и лечение нуждающимися в них пожилых людей.
Кроме того, на базе четырех комплексных центрах социального обслуживания населения откроют геронтологические отделения.
Их координацию возьмет на себя гериатрический ресурсный центр.
Комментарии
"Кроме того, на базе четырех комплексных центрах социального обслуживания населения откроют геронтологические отделения."
Четырех комплексных центрОВ... Что ж вы такие безграмотные?