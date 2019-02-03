Кандидат в президенты Украины Инна Богословская в эфире радио "Новое время" рассказала, как она намерена вести диалог с Россией, сообщает РИА Новости.

Политик на всю страну объявила о том, что для того, чтобы "разговаривать" с РФ, украинцам нужно начать производство графитовых бомб.

"Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях, — заявила Богословская. — Они не запрещены, и это наш путь".

Скандальное высказывание претендента на роль главы соседнего государства прокомментировал депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

Он назвал риторику бывшего депутата Рады "агрессивной ахинеей", которую ни один здравомыслящий человек всерьез не воспримет.

"Первый раз вижу кандидата в президенты, выступающего в роли бомбардировщика, причем камикадзе", — посмеялся Бальбек.

Отметим, что графитовые бомбы предназначены для выведения из строя электрических сетей и приборов. Свое название они получили от графитовой нити, которая содержится в устройстве и при контакте с электричеством создает короткие замыкания.