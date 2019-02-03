По факту смерти Децла следователи проводят проверку

Следователи СУ СКР по Удмуртской республике ведут доследственную проверку по факту смерти Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимами Децл и Le Truk, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тело музыканта обнаружили в полночь в курилке кафе Posh, где он давал концерт на частном мероприятии.

Никаких признаков насильственной гибели правоохранительные органы не обнаружили.

Ранее коммерческий директор рэпера сообщал, что у Толмацкого остановилось сердце. Однако точную причину смерти можно будет назвать только после судмедэкспертизы.