Четверо погибли: автобус с детьми перевернулся в Калужской области

Четыре человека погибли и еще около 20 пострадали в страшном ДТП с автобусом сообщения Липецк – Калуга, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УМВД по Калужской области.

В автобусе находились дети, которые отправились в филармонию на выступление в конкурсе.

Транспортное средство опрокинулось на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма. В нем находились 47 пассажиров, в том числе 31 ребенок.

В аварии погибли трое взрослых и один ребенок. На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.

Обстоятельства автокатастрофы выясняются. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением общественного транспорта.