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Усадьбу среди сосен и по соседству с Обью продают в Барнауле за 18,5 млн руб.

, ИА "Амител"
Коттедж площадью 370 квадратных метро находится на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 370 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 18,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится в экологически чистом районе. На участке площадью 12 соток растут сосны. Рядом расположены лес и река Обь.

Имеется гараж с автоматическими воротами, беседка, баня.

"На улице асфальт, в шаговой доступности остановка общественного транспорта. До центра города 10 минут езды на автомобиле", – добавляет автор объявления.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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