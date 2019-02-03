В школе Рубцовска рассказали, как ограждают детей от обрушения фасада

Родители учеников "Кадетской школы №2" опасаются, что на голову кого-нибудь из детей обрушится штукатурка, кирпич или кусок карниза, сообщает портал "вРубцовске.ру".

Директор учебного заведения Галина Мерс рассказала, каким образом детей ограждают от риска получить травму головы из-за приходящего в негодность фасада.

"Безопасность детей гарантируется, – заверила журналистов руководитель школы. – Мы ежемесячно вызываем вышку и проверяем состояние штукатурки. Если что-то где-то вздулось, отбиваем".

Меры, конечно, временные, но необходимые. Пока власти города не нашли средств на ремонт.

Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, она находится на контроле.

Предварительные подсчеты требуемой суммы уже выполнены. Как только деньги появятся, ремонт сразу же произведут, заверил градоначальник.

"Возможно, здание будет оштукатурено по-новому, а возможно, мы уберем всю штукатурку и покрасим кирпич", – рассказал глава города.